    Посольство Италии в Иране будет работать из Баку

    Италия временно закрыла посольство в Тегеране, дипмиссия продолжит работу из Баку.

    Как передает Report, об этом заявил итальянский вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни.

    По его словам, примерно 50 работников посольства уже пересекли азербайджанскую границу.

    "В целях безопасности мы закрыли посольство Италии в Тегеране. Группа из примерно 50 итальянцев во главе с нашим послом в Иране уже пересекла границу с Азербайджаном. Мы продолжим поддерживать дипломатические отношения с Тегераном для защиты оставшихся в Иране итальянцев и наших национальных интересов. Посольство продолжит работу из Баку", - подчеркнул Таяни.

    Ранее корреспондент южного бюро Report сообщал, что из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт эвакуированы восемь итальянских дипломатов, включая главу дипмиссии Италии в Тегеране Паолу Амадеи.

    İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək
