İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 02:32
    İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

    İtaliya Tehrandakı səfirliyini müvəqqəti bağlayıb, diplomatik missiya fəaliyyətini Bakıdan davam etdirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İtaliyanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Antonio Tayani bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, səfirliyin təxminən 50 əməkdaşı artıq Azərbaycan sərhədini keçib.

    "Təhlükəsizlik məqsədilə İtaliyanın Tehrandakı səfirliyini bağladıq. İtaliyanın İrandakı səfirinin rəhbərliyi ilə təxminən 50 italyandan ibarət qrup artıq Azərbaycanla sərhədi keçib. İranda qalan italyanların və milli maraqlarımızın müdafiəsi üçün Tehranla diplomatik münasibətləri saxlamağa davam edəcəyik. Səfirlik fəaliyyətinə Bakıdan davam edəcək", - Tayani vurğulayıb.

    Daha əvvəl İtaliyanın İrandakı səfiri Paola Amadei və diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşlarının İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunduğu bildirilmişdi.

    Tehran İtaliya səfirliyi təxliyə
    Посольство Италии в Иране будет работать из Баку

    Son xəbərlər

    03:09

    ABŞ Senatı DTN-in maliyyələşdirilməsi layihəsini yenə dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    02:51

    Serbiyanın XİN başçısı ölkəsinin Avropada sabitliyin sütunlarından biri ola biləcəyini düşünür

    Digər ölkələr
    02:32

    İtaliyanın İrandakı səfirliyi Bakıdan fəaliyyət göstərəcək

    Digər ölkələr
    02:10

    Əraqçi ABŞ-nin İranın siyasi sistemini sıradan çıxarmağa nail ola bilmədiyi qənaətindədir

    Region
    01:46

    İsveçrə Aİ-nin sülhməramlı missiyalarında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    01:10

    BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    00:54

    Beyrutda "Hizbullah" komandirlərindən biri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    00:22

    Azərbaycanın XİN başçısı avstriyalı naziri İranın dron hücumu barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    00:21
    Foto

    BMT-nin 18 əməkdaşı Azərbaycan vasitəsilə təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti