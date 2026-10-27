İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "Çempionlarla bir ay" layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün "ustad dərsləri" keçirilib

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:28
    Çempionlarla bir ay layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün ustad dərsləri keçirilib

    Azərbaycan Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən "Çempionlarla bir ay" layihəsi çərçivəsində 14, 16 və 18 yaş qruplarından olan perspektivli şahmatçılar üçün oktyabr ayı ərzində "ustad dərsləri" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.

    Layihə çərçivəsində ümumilikdə 6 qrossmeysterin iştirakı ilə 7 "ustad dərsi" təşkil olunub.

    Tanınmış şahmatçılar, Avropa çempionları Rauf Məmmədov, Eltac Səfərli, Azərbaycan çempionu Məhəmməd Muradlı, Dünya Kubokunun qalibi Teymur Rəcəbov, Aydın Süleymanlı və Avropa çempionu Şəhriyar Məmmədyarovun "ustad dərsləri"ndə gənc şahmatçılar debüt seçimi, tipik mövqe qiymətləndirilməsi, mərkəz uğrunda mübarizə və qərarvermə mərhələsində düzgün hesablama texnikası mövzularında biliklərini artırıblar.

    Həmçinin partiya təhlilləri aparılıb və iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. "Çempionlarla bir ay" layihəsi noyabrda da davam etdiriləcək.

    Çempionlarla bir ay layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün ustad dərsləri keçirilib
    Çempionlarla bir ay layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün ustad dərsləri keçirilib
    Çempionlarla bir ay layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün ustad dərsləri keçirilib
    Çempionlarla bir ay layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün ustad dərsləri keçirilib
    Çempionlarla bir ay layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün ustad dərsləri keçirilib
    Şəhriyar Məmmədyarov Teymur Rəcəbov Rauf Məmmədov Azərbaycan Şahmat Federasiyası
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:04
    Parlament telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyət tələblərinin dəqiqləşdirilməsini I oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    12:03
    MM məhkəmə aidiyyəti ilə əlaqədar iki məcəllədə dəyişiklik layihəsini I oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    11:56
    Əcnəbi aqronom, bağçılıq üzrə mütəxəssis və baytarlara Azərbaycanda yaşamaq icazəsi I oxunuşda qəbul edilib
    Milli Məclis
    11:53
    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 1,5 milyon manat zərər edib
    Maliyyə
    11:52
    Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub
    Futbol
    11:52
    Sabah Yardımlının 7 kəndində qaz olmayacaq
    Energetika
    11:51
    Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 2,55 dəfə artıb
    Maliyyə
    11:40
    "Card to card"a limit fonunda ödəniş kartlarının sayında artım iki dəfə sürətlənib
    Maliyyə
    11:36
    Məhəmməd Əl-Malik: ICESCO Azərbaycanın dəstəyi ilə Suriyada 100-dən çox məktəbi bərpa edir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti