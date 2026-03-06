Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Швейцария будет принимать участие в миротворческих миссиях ЕС

    Решение швейцарского парламента об ослаблении правил экспорта оружия является правильным шагом, который будет способствовать развитию промышленности Швейцарии и укреплению европейской безопасности, для ЕС важно, что швейцарский экспорт мог поступать во все государства союза.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в Цюрихе, где были подписаны два соглашения по углублению сотрудничества между ЕС и Швейцарией.

    Подписанные документы касаются укрепления отношений между ЕС и Швейцарией в области внешней политики и безопасности и об участии конфедерации в операциях Евросоюза по урегулированию кризисов.

    Каллас поблагодарила Швейцарию за поддержку Украины и предоставление ей жизненно важной гуманитарной помощи, в том числе энергетической.

    По словам топ дипломата ЕС, очевидно, что Россия не хочет мира.

    "Поэтому важно поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Мы должны продвигаться вперед с предоставлением Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а также с нашим следующим пакетом санкций. Санкции ослабляют способность России финансировать войну. Я также благодарю Швейцарию за то, что она присоединилась к нам", - сказала Каллас, добавив, что нейтралитет не является препятствием для более тесного сотрудничества.

    В свою очередь глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис отметил, что, как показывает и последняя эскалация на Ближнем Востоке, сегодня ни один региональный конфликт не остается региональным.

    "Напряженность на Ближнем Востоке напрямую влияет на Европу - на нашу безопасность, энергоснабжение, торговые пути и экономическую стабильность. В этом контексте стабильные отношения с нашим ближайшим партнером, Европейским союзом, имеют стратегическое значение для Швейцарии", - заявил Кассис.

    Подписанный рамочный договор облегчит Швейцарии участие в гражданских и военных миротворческих миссиях ЕС, сказал он.

    "Это соглашение не создает никаких обязательств. Швейцария будет по-прежнему решать вопрос об участии в каждом конкретном случае. А в случае развертывания швейцарских вооруженных сил последнее слово всегда будет за парламентом", - заключил Кассис.

