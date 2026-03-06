Сенат США вновь не поддержал проект финансирования МВБ

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Сенат Конгресса США во время процедурного голосования вновь не поддержал законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности (МВБ), необходимый для преодоления шатдауна (приостановки работы) этого ведомства.

    Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

    В поддержку законопроекта, предусматривающего финансирование МВБ до конца финансового года (завершается в США 30 сентября), высказался 51 сенатор, против - 45. Для прохождения процедурного голосования необходима была поддержка по меньшей мере 60 законодателей. Таким образом, шатдаун МВБ продолжается. Сенат к настоящему моменту уже дважды проводил процедурное голосование по этому законопроекту.

    Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что возглавляющая МВБ Кристи Ноэм покинет свой пост 31 марта. Он выдвинул на эту должность кандидатуру члена Сената Конгресса Маркуэйна Маллина (республиканец от штата Оклахома).

