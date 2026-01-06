Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 09:40
Türkiyəli mütəxəssis İbrahim Uzunca Azərbaycan II Liqasında çıxış edən "Xankəndi" komandasının baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
O, "Xankəndi" Futbol Akademiyasında uşaq futbolu üzrə koordinator vəzifəsinə təyin olunub.
Yeni vəzifəsində İbrahim Uzunca klubun uşaq futbolunun inkişafı və akademiya sisteminin formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərəcək.
Komandanın yeni baş məşqçisinin yaxın günlərdə bəlli olacağı vurğulanıb.
Son xəbərlər
10:13
Prezidentin telekanallara müsahibəsində fikirləri milli maraqlara söykənən qətiyyətli mövqeyini bir daha ortaya qoydu - RƏYDaxili siyasət
10:09
AMB yerli banklara kapitalını Bazel III standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün 1 il vaxt veribMaliyyə
10:04
Azərbaycan Livan və Litvanın bəzi bölgələrindən ət məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət qoyubSağlamlıq
10:01
"Turan Tovuz"un yoxlama oyunlarındakı rəqiblərindən biri bəlli olubFutbol
09:51
Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıbMədəniyyət
09:41
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:40
Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıbFutbol
09:38
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölübDigər ölkələr
09:36