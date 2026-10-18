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    Sorğu: Trampın reytinqi rekord həddə enib

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 21:40
    Sorğu: Trampın reytinqi rekord həddə enib

    ABŞ-də Prezident Donald Trampın siyasətinin reytinqi rekord həddə enib, Konqresə aralıq seçkilərdən iki həftə əvvəl Demokrat Partiyasını daha çox amerikalı dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu, "The Washington Post" (WP), ABC və Fransanın "Ipsos" sosioloji xidməti tərəfindən aparılan sorğuya əsasən məlum olub.

    Sorğuya əsasən, Prezidentin reytinqi iyulla müqayisədə 4 faiz, ötən ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə isə 8 faiz azalaraq 33 % təşkil edir.

    Demokratlar ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasına nəzarət uğrunda yarışda respublikaçılardan 8 faiz öndədir ki, bu da iyul ayındakı 3 faizlik azalmadır. Respondentlər respublikaçılardan narazılıqlarının əsasən Trampın hərəkətləri, eləcə də İranla müharibənin səbəb olduğu ölkədə inflyasiyanın artması ilə bağlı olduğunu bildiriblər: Respondentlərin 65 %-i Tehrana qarşı əməliyyatın səhv olduğunu düşünür.

    Bundan əlavə, sorğu iştirakçılarının 48 %-i Trampın 2025-ci ildə prezidentliyə qayıtmasından bəri maliyyə vəziyyətlərinin pisləşməsindən şikayətlənib. Bu, WP və ABC-nin 1986-cı ildən bəri sorğularında qeydə alınan istənilən Prezident üçün ən yüksək göstəricidir.

    Sorğu 9-13 oktyabrda 2 545 yetkin amerikalı arasında aparılıb.

    Sosial sorğu Donald Tramp Antireytinq Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордно низкого уровня
    44 - Tezliklə
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