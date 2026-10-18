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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Komanda
    • 18 oktyabr, 2026
    • 21:14
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Sumqayıtı məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Neftçi" "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.

    Milli Gimnastika Arenasında baş tutan görüş Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 86:69.

    Günün ilk qarşılaşmasında "Naxçıvan" "Gəncə"ni üstələyib - 72:70.

    Qeyd edək ki, turun "Sabah" - NTD oyunu oktyabrın 19-da baş tutacaq. "LANDAU Lions" - "Ordu" matçı qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Neftçi BK Sumqayıt BK
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