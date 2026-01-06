İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb

    Komanda
    • 06 yanvar, 2026
    • 09:30
    Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb

    Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisinin meneceri Yelena Parxomenko Avropa Voleybol Konfederasiyasından (CEV) növbəti dəfə təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    O, kişi voleybolçular arasında keçirilən CEV Kubokunun 1/16 final oyununda iştirak edəcək.

    Y.Parxomenko yanvarın 7-də Rumıniyada baş tutacaq "CSM Corona" (Rumıniya) – "Volley Şönenverd" (İsveçrə) qarşılaşmasında supervayzer kimi hakimlərin işini qiymətləndirəcək.

    Yelena Parxomenko təyinat CEV Kuboku supervayzer Avropa Voleybol Konfederasiyası

    Son xəbərlər

    09:51

    Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıb

    Mədəniyyət
    09:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:40

    Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

    Futbol
    09:38

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:36

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıb

    Fərdi
    09:30

    Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb

    Komanda
    09:14

    "Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)

    Maliyyə
    09:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti