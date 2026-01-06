Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb
Komanda
- 06 yanvar, 2026
- 09:30
Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisinin meneceri Yelena Parxomenko Avropa Voleybol Konfederasiyasından (CEV) növbəti dəfə təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
O, kişi voleybolçular arasında keçirilən CEV Kubokunun 1/16 final oyununda iştirak edəcək.
Y.Parxomenko yanvarın 7-də Rumıniyada baş tutacaq "CSM Corona" (Rumıniya) – "Volley Şönenverd" (İsveçrə) qarşılaşmasında supervayzer kimi hakimlərin işini qiymətləndirəcək.
