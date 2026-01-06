"Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 09:14
İspaniyanın "Real" klubu İngiltərə təmsilçisi "Kristal Pelas"da çıxış edən Adam Uortonu heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, paytaxt komandası 21 yaşlı futbolçunu yarımmüdafiə xəttində Orelyen Çuameniyə ideal alternativ hesab edir.
İngiltərəli oyunçu ilə "Mançester Siti", "Liverpul", "Mançester Yunayted" və "Çels"i də maraqlanır. Onun transfer qiyməti 70 milyon avrodan çoxdur.
Qeyd edək ki, Adam Uorton cari mövsüm bütün turnirlərdə 27 matçda meydana çıxıb və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Premyer Liqa klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
Son xəbərlər
09:51
Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıbMədəniyyət
09:41
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:40
Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıbFutbol
09:38
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölübDigər ölkələr
09:36
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıbFərdi
09:30
Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıbKomanda
09:14
"Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyirFutbol
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)Maliyyə
09:02