İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 09:14
    Real klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    İspaniyanın "Real" klubu İngiltərə təmsilçisi "Kristal Pelas"da çıxış edən Adam Uortonu heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, paytaxt komandası 21 yaşlı futbolçunu yarımmüdafiə xəttində Orelyen Çuameniyə ideal alternativ hesab edir.

    İngiltərəli oyunçu ilə "Mançester Siti", "Liverpul", "Mançester Yunayted" və "Çels"i də maraqlanır. Onun transfer qiyməti 70 milyon avrodan çoxdur.

    Qeyd edək ki, Adam Uorton cari mövsüm bütün turnirlərdə 27 matçda meydana çıxıb və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Premyer Liqa klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Real klubu ingiltərəli futbolçu Adam Uorton "Kristal Pelas" klubu Orelyen Çuameni

    Son xəbərlər

    09:51

    Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıb

    Mədəniyyət
    09:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:40

    Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

    Futbol
    09:38

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:36

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıb

    Fərdi
    09:30

    Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb

    Komanda
    09:14

    "Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)

    Maliyyə
    09:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti