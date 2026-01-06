İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək

    Komanda
    • 06 yanvar, 2026
    • 09:02
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, kişi voleybolçuların yarışında VIII turun iki görüşü baş tutacaq.

    Saat 16:00-da "Neftçi" "Gənclər"lə, 18:00-da isə "Ordu" "Murov Az Terminal"la üz üzə gələcək.

    Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.

    Qadınlar arasında isə VI turdan təxirə düşən "Murov Az Terminal" - "Abşeron" matçı gerçəkləşəcək. Görüş "Murov Az Terminal"ın idman zalında, saat 17:00-da başlayacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Gənclər" voleybol klubu "Murov Az Terminal"

    Son xəbərlər

    09:51

    Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıb

    Mədəniyyət
    09:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:40

    Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

    Futbol
    09:38

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:36

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıb

    Fərdi
    09:30

    Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb

    Komanda
    09:14

    "Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)

    Maliyyə
    09:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti