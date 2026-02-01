Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilib
Avropa İttifaqı Şurası fevralın 17-də Satu Koyvunu Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının yeni rəhbəri təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şuranın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, Koyvu öz vəzifəsinin icrasına fevralın 20-də başlayacaq. O bu postda Markus Ritteri əvəz edəcək.
Xatırladaq ki, missiya öz fəaliyyətinə 20 fevral 2023-cü ildə başlayıb. Aİ Şurası 30 yanvar 2025-ci il tarixində Ermənistandakı missiyanın mandatını iki il müddətinə - 19 fevral 2027-ci ilə qədər uzadıb.
