İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilib

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 00:14
    Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilib

    Avropa İttifaqı Şurası fevralın 17-də Satu Koyvunu Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının yeni rəhbəri təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şuranın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Koyvu öz vəzifəsinin icrasına fevralın 20-də başlayacaq. O bu postda Markus Ritteri əvəz edəcək.

    Xatırladaq ki, missiya öz fəaliyyətinə 20 fevral 2023-cü ildə başlayıb. Aİ Şurası 30 yanvar 2025-ci il tarixində Ermənistandakı missiyanın mandatını iki il müddətinə - 19 fevral 2027-ci ilə qədər uzadıb.

    Monitorinq Missiyası Ermənistan Avropa İttifaqı
    Новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении назначена Сату Койву

    Son xəbərlər

    00:14

    Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilib

    Region
    00:04

    Zelenski: Ukrayna xalqı işğal olunmuş ərazilərin Rusiyada qalmasına razılıq verməyəcək

    Digər ölkələr
    23:59

    Pezeşkian: Sosial bərabərsizliklə barışmaq qəbuledilməzdir

    Region
    23:48

    Zelenski: Rusiya danışıqlar günü belə Ukraynaya hücum edir

    Digər ölkələr
    23:40

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" "Yuventus"u darmadağın edib

    Futbol
    23:24

    İran Prezidenti: ABŞ ilə danışıqlar Xameneinin koordinasiyası ilə aparılır

    Region
    23:11

    Sibiqa: Rusiya Ukraynadakı ABŞ şirkətlərinə məqsədyönlü şəkildə hücum edir

    Digər ölkələr
    23:01
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    22:58

    Xabi Alonso Fransa klubunun təklifini qəbul etməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti