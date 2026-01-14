İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının rəhbəri fəaliyyətini başa vurur

    Region
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:16
    Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının rəhbəri fəaliyyətini başa vurur

    Avropa İttifaqının (Aİ) Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının (EUMA) rəhbəri Markus Ritterin ölkədəki fəaliyyəti başa çatır.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bununla əlaqədar ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan onu qəbul edib.

    Baş nazir Aİ missiyasının Ermənistandakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.

    Xatırladaq ki, EUMA 2023-cü il fevralın 20-də fəaliyyətə başlayıb. Aİ Şurası 2025-ci il yanvarın 30-da Ermənistandakı müşahidə missiyasının mandatını iki il - 19 fevral 2027-ci il tarixinədək uzadıb.

    Глава мониторинговой миссии ЕС в Армении Риттер завершает свою работу

