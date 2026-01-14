Глава мониторинговой миссии ЕС в Армении Риттер завершает свою работу

Глава мониторинговой миссии Европейского союза (EUMA) в Армении Маркус Риттер завершает свою работу в стране.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в связи с этим его принял премьер Армении Никол Пашинян.

Премьер высоко оценил деятельность миссии ЕС в Армении.

Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.