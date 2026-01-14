Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Глава мониторинговой миссии ЕС в Армении Риттер завершает свою работу

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 16:57
    Глава мониторинговой миссии ЕС в Армении Риттер завершает свою работу

    Глава мониторинговой миссии Европейского союза (EUMA) в Армении Маркус Риттер завершает свою работу в стране.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в связи с этим его принял премьер Армении Никол Пашинян.

    Премьер высоко оценил деятельность миссии ЕС в Армении.

    Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.

    миссия ЕС EUMA Армения Европейский союз Азербайджан

    Последние новости

    17:08

    Президент утвердил безвиз между Азербайджаном и Сомали для владельцев диппаспортов

    Внешняя политика
    17:03

    Азербайджан и Уганда отменили визовые требования для владельцев служебных и диппаспортов

    Внешняя политика
    16:58

    В Баку состоится Азербайджано-итальянский бизнес-форум

    Бизнес
    16:58

    AZAL перевез более 4 млн пассажиров в 2025 году

    Инфраструктура
    16:57

    Глава мониторинговой миссии ЕС в Армении Риттер завершает свою работу

    В регионе
    16:55

    Число полетов через воздушное пространство Азербайджана в 2025 году увеличилось на 10,5%

    Инфраструктура
    16:52

    Лига чемпионов УЕФА: Стартует продажа билетов на матч "Карабах" - "Айнтрахт"

    Футбол
    16:44

    В Азербайджане впервые пройдет конференция о насилии в отношении нацменьшинств в Индии

    Внешняя политика
    16:37

    В одной из воинских частей МО Армении найдено тело военного с огнестрельным ранением

    В регионе
    Лента новостей