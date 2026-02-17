Зеленский: Украинская общественность не позволит отдать РФ оккупированные территории

Украинский народ не примет мирное соглашение, предполагающее односторонний вывод ВСУ из восточного региона Донбасса и передачу его России.

Как передает Report, об этом в интервью Axios заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытались убедить его в том, что Россия хочет прекращения войны, однако Зеленский отнесся к этому скептически, посоветовав им не пытаться заставить его продвигать видение мира, которое его собственный народ воспримет как "неудачную историю".

Зеленский заявил, что это несправедливо, когда президент США Дональд Трамп публично призывает к уступкам ради мира именно Украину, а не Россию. "Трампу, возможно, легче оказывать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию, однако путь к прочному миру лежит не через то, чтобы отдать победу президенту России Владимиру Путину", - заявил украинский лидер.

Зеленский вновь заявил, что лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе - это личная встреча с Путиным. Он сказал, что поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве.

Американские посредники предложили вывести украинские войска из контролируемых ими частей Донбасса и создать демилитаризованную "свободную экономическую зону". Зеленский же призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг желание России установить суверенитет над этой территорией.

Вашингтон и Киев договорились о том, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум для украинского народа. Если эта сделка предполагает просто вывод украинской стороны с Донбасса, пожертвовав суверенитетом и гражданством проживающих там людей, она будет отклонена, считает он.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят [США]", - сказал Зеленский, добавив, что украинцы "не могут понять, почему" от них требуют уступить дополнительные земли.

"Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля", - подчеркнул он.