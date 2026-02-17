Парламент Перу определит нового президента 18 февраля

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 23:53
    Парламент Перу проведет заседание для выбора нового председателя, который затем займет пост главы государства взамен отправленного в отставку Хосе Хери, 18 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщил и.о. спикера Конгресса Фернандо Роспильоси.

    "Выборы председателя Конгресса республики пройдут на заседании пленума Конгресса в среду, 18 февраля, в 18:00", - объявил он по итогам голосования о вынесении вотума недоверия Хери.

    Хосе Хери, будучи председателем парламента, занял пост президента Перу в октябре 2025 года после того, как Конгресс объявил импичмент экс-главе государства Дине Болуарте. Согласно конституции Перу, вотум недоверия не выносится президентам, но может быть объявлен спикеру парламента. В случае Хери это означает, что он должен лишиться обоих постов.

