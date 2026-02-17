Зеленский: ВС РФ бьют по Украине даже в день переговоров

Российские военные в день начала переговоров в Женеве нанесли массированный удар по Украине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во вторник вечером.

"29 ракет разных типов было, и 25 удалось сбить. Даже день старта очередных переговоров в Женеве - трехсторонних, двусторонних, с Америкой, - Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что она настроена. Было еще почти 400 дронов", - подчеркнул украинский лидер.

При этом он заявил, что Украина готова воздержаться от ударов. "Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально: мы защищаем свое государство, свою независимость. Также мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский обратил внимание на то, что во всех российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, тысячи компонентов иностранного производства. Он подчеркнул важность не только для Украины, но и в целом для глобальной безопасности, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия.

Отметим, что сегодня в Швейцарии завершился первый день очередного раунда переговоров между США, РФ и Украиной.