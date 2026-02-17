Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Зеленский: ВС РФ бьют по Украине даже в день переговоров

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 23:11
    Зеленский: ВС РФ бьют по Украине даже в день переговоров

    Российские военные в день начала переговоров в Женеве нанесли массированный удар по Украине.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во вторник вечером.

    "29 ракет разных типов было, и 25 удалось сбить. Даже день старта очередных переговоров в Женеве - трехсторонних, двусторонних, с Америкой, - Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что она настроена. Было еще почти 400 дронов", - подчеркнул украинский лидер.

    При этом он заявил, что Украина готова воздержаться от ударов. "Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально: мы защищаем свое государство, свою независимость. Также мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны", - сказал он.

    Кроме этого, Зеленский обратил внимание на то, что во всех российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, тысячи компонентов иностранного производства. Он подчеркнул важность не только для Украины, но и в целом для глобальной безопасности, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия.

    Отметим, что сегодня в Швейцарии завершился первый день очередного раунда переговоров между США, РФ и Украиной.

    Владимир Зеленский российско-украинская война переговоры в Женеве массированные атаки
    Zelenski: Rusiya danışıqlar günü belə Ukraynaya hücum edir
    Ты - Король

    Последние новости

    00:09

    Новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении назначена Сату Койву

    В регионе
    23:53

    Парламент Перу определит нового президента 18 февраля

    Другие страны
    23:38

    Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" разгромил "Ювентус" в первом матче плей-офф

    Футбол
    23:25

    Зеленский: Украинская общественность не позволит отдать РФ оккупированные территории

    Другие страны
    23:13

    В бакинском поселке УПД-НЗС будут перебои с водоснабжением

    Инфраструктура
    23:11

    Зеленский: ВС РФ бьют по Украине даже в день переговоров

    Другие страны
    23:08
    Фото

    Баку и Тбилиси провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    22:54

    США создадут в ЕС коридор газопроводов для замены поставок из РФ

    Другие страны
    22:47

    Пезешкиан: Иран готов подтвердить отсутствие ядерного оружия в стране

    В регионе
    Лента новостей