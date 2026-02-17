Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Армен Григорян обсудил с послом Казахстана экономические возможности в рамках TRIPP

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 15:29
    Армен Григорян обсудил с послом Казахстана экономические возможности в рамках TRIPP

    Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом Казахстана Болатом Иманбаевым обсудил вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Они также обсудили вопрос разблокирования региональных коммуникаций, а также экономических возможностей, которые сформируются в результате реализации инициативы "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP).

    Иманбаев высоко оценил позитивную динамику армяно-азербайджанских отношений и приветствовал взаимные визиты представителей гражданского общества.

    Кроме того, Григорян и Иманбаев затронули тему повестки армяно-казахстанских двусторонних отношений, выделив новые возможности и направления для расширения и углубления сотрудничества.

