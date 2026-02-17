Армен Григорян обсудил с послом Казахстана экономические возможности в рамках TRIPP
- 17 февраля, 2026
- 15:29
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом Казахстана Болатом Иманбаевым обсудил вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Они также обсудили вопрос разблокирования региональных коммуникаций, а также экономических возможностей, которые сформируются в результате реализации инициативы "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP).
Иманбаев высоко оценил позитивную динамику армяно-азербайджанских отношений и приветствовал взаимные визиты представителей гражданского общества.
Кроме того, Григорян и Иманбаев затронули тему повестки армяно-казахстанских двусторонних отношений, выделив новые возможности и направления для расширения и углубления сотрудничества.