    Armen Qriqoryan Qazaxıstan səfiri ilə TRIPP çərçivəsində iqtisadi imkanları müzakirə edib

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 15:45
    Armen Qriqoryan Qazaxıstan səfiri ilə TRIPP çərçivəsində iqtisadi imkanları müzakirə edib

    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Qazaxıstanın İrəvandakı səfiri Bolat İmanbayevlə görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Onlar regional kommunikasiyaların açılması məsələsini, eləcə də "Tramp Marşrutu" (TRIPP) təşəbbüsünün reallaşdırılması nəticəsində formalaşacaq iqtisadi imkanları müzakirə ediblər.

    İmanbayev Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin müsbət dinamikasını yüksək qiymətləndirib və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərlərini alqışlayıb.

    Bundan başqa, Qriqoryan və İmanbayev Ermənistan-Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyinə toxunub, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün yeni imkanları və istiqamətləri vurğulayıblar.

    Армен Григорян обсудил с послом Казахстана экономические возможности в рамках TRIPP
    Armen Grigoryan, Kazakh envoy discuss economic prospects of TRIPP project

