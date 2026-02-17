Armen Qriqoryan Qazaxıstan səfiri ilə TRIPP çərçivəsində iqtisadi imkanları müzakirə edib
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Qazaxıstanın İrəvandakı səfiri Bolat İmanbayevlə görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Onlar regional kommunikasiyaların açılması məsələsini, eləcə də "Tramp Marşrutu" (TRIPP) təşəbbüsünün reallaşdırılması nəticəsində formalaşacaq iqtisadi imkanları müzakirə ediblər.
İmanbayev Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin müsbət dinamikasını yüksək qiymətləndirib və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərlərini alqışlayıb.
Bundan başqa, Qriqoryan və İmanbayev Ermənistan-Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyinə toxunub, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün yeni imkanları və istiqamətləri vurğulayıblar.