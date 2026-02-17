Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    По Среднему коридору доставлен крупный груз из Франции в Узбекистан

    Инфраструктура
    • 17 февраля, 2026
    • 14:58
    По Среднему коридору доставлен крупный груз из Франции в Узбекистан

    80 тонн специализированного кабеля для строительства канатной дороги были доставлены из Франции в Узбекистан по Среднему коридору.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсетях сообщила руководитель проектов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии компании Rhenus Logistics Александра Огнева.

    "Наши коллеги из Центральной Азии недавно организовали доставку 80 тонн специализированного кабеля для строительства канатной дороги - проекта, где сроки и точность поставки имеют не меньшее значение, чем сама грузоподъемность. Маршрут начался в средиземноморском порту Сет (Франция), затем груз проследовал через Стамбул по Среднему коридору с транзитом через Алят (Азербайджан) и Туркменбаши, пересек степные регионы Туркменистана и далее прибыл в Ташкент.

    Подобные проекты наглядно демонстрируют, что Средний коридор постепенно превращается в надежную логистическую опору для всего региона", - отметила Огнева.

