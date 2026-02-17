По Среднему коридору доставлен крупный груз из Франции в Узбекистан

80 тонн специализированного кабеля для строительства канатной дороги были доставлены из Франции в Узбекистан по Среднему коридору.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсетях сообщила руководитель проектов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии компании Rhenus Logistics Александра Огнева.

"Наши коллеги из Центральной Азии недавно организовали доставку 80 тонн специализированного кабеля для строительства канатной дороги - проекта, где сроки и точность поставки имеют не меньшее значение, чем сама грузоподъемность. Маршрут начался в средиземноморском порту Сет (Франция), затем груз проследовал через Стамбул по Среднему коридору с транзитом через Алят (Азербайджан) и Туркменбаши, пересек степные регионы Туркменистана и далее прибыл в Ташкент.

Подобные проекты наглядно демонстрируют, что Средний коридор постепенно превращается в надежную логистическую опору для всего региона", - отметила Огнева.