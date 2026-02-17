Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Литва намерена создать должность военного атташе при посольстве в Израиле

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 15:15
    Литва намерена создать должность военного атташе при посольстве в Израиле

    Минобороны Литвы предложило создать должность военного атташе при посольстве страны в Израиле с целью содействия в военных закупках и обеспечения стабильности цепей поставок.

    Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на министерство.

    "Рассматривая вопрос о создании этой должности, мы оценили интересы Литвы в области обороны и безопасности и учли внешнюю политику страны. В случае утверждения, литовский военный атташе в Израиле присоединится к другим военным атташе ЕС и НАТО, базирующихся в Тель-Авиве, включая представителей стратегических партнеров Литвы – США, Германии и Польши", – отметило министерство.

    Сообщается, что атташе по вопросам обороны будет поддерживать связи с израильскими оборонными и промышленными учреждениями, способствовать двустороннему сотрудничеству между учреждениями и вооруженными силами, а также предоставлять информацию о ситуации в области региональной безопасности.

