Литва намерена создать должность военного атташе при посольстве в Израиле

Минобороны Литвы предложило создать должность военного атташе при посольстве страны в Израиле с целью содействия в военных закупках и обеспечения стабильности цепей поставок.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на министерство.

"Рассматривая вопрос о создании этой должности, мы оценили интересы Литвы в области обороны и безопасности и учли внешнюю политику страны. В случае утверждения, литовский военный атташе в Израиле присоединится к другим военным атташе ЕС и НАТО, базирующихся в Тель-Авиве, включая представителей стратегических партнеров Литвы – США, Германии и Польши", – отметило министерство.

Сообщается, что атташе по вопросам обороны будет поддерживать связи с израильскими оборонными и промышленными учреждениями, способствовать двустороннему сотрудничеству между учреждениями и вооруженными силами, а также предоставлять информацию о ситуации в области региональной безопасности.