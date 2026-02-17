Президентские выборы в Кыргызстане состоятся в январе 2027 года

Конституционный суд Кыргызстана подтвердил, что очередные выборы президента страны пройдут в четвертое воскресенье января 2027 года - 24 января 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на Конституционный суд, решение основано на действующих положениях Конституции 2021 года и законе "О Конституции Кыргызской Республики".

Суд отметил, что текущий президент Садыр Жапаров продолжит свой срок полномочий, начавшийся в период действия Конституции 2010 года, до его завершения в первоначально установленной продолжительности - шесть лет. Текущий срок будет засчитан как первый в рамках конституционного правила о двух сроках, закрепленного в Основном законе 2021 года.

Конституционный суд подчеркнул, что досрочные выборы возможны только при наличии оснований, предусмотренных Конституцией, и любые публичные дискуссии о сроке полномочий не могут менять установленный порядок:

"Досрочные выборы президента возможны лишь как правовое последствие досрочного прекращения полномочий по основаниям, исчерпывающе перечисленным в части 1 статьи 72 Конституции 2021 года: отставка по заявлению; отрешение от должности в установленном порядке; невозможность осуществления полномочий по болезни или в случае его смерти".

Назначение выборов должно быть произведено Жогорку Кенешем (парламент) не позднее чем за четыре месяца до дня голосования - до 24 сентября 2026 года.