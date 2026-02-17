Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане проведут очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа

    Здоровье
    • 17 февраля, 2026
    • 15:34
    В Азербайджане проведут очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа

    Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) 2-6 марта проведет очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

    В ходе мониторинга будет проведен общий осмотр диких птиц, который охватит водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории охотничьих хозяйств и национальных парков. В результате мониторинга также будут отобраны образцы для лабораторного исследования у домашней птицы, содержащейся в различных промышленных птицеводческих хозяйствах, а также в семейных хозяйствах, расположенных в разных регионах (городах).

    Кроме того, будет проведен общий осмотр предприятий, хозяйств, водоемов и парков по всей стране, реализованы целенаправленные просветительско-пропагандистские мероприятия по обеспечению соблюдения ветеринарных норм и правил, а также собраны и проанализированы эпизоотологические данные.

    Будут проведены лабораторные исследования образцов, взятых во время мероприятий.

    Azərbaycanda quş qripinə qarşı növbəti monitorinq keçiriləcək
    Azerbaijan to hold another bird flu monitoring
    Лента новостей