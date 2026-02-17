МИД Азербайджана: Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как преступление против человечества

Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как тяжкое преступление против человечества, и моральный долг каждого - не допустить забвения подобных трагедий.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана, приуроченной к 34-й годовщине резни, учиненной армянскими бандформированиями над мирными азербайджанцами в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана.

"Это кровавое преступление, совершенное армянскими вооруженными формированиями против мирного населения Азербайджана, является одной из самых трагических и болезненных страниц нашей истории. В ходе этой резни, осуществленной с особой жестокостью, были зверски убиты 67 человек, в том числе дети и женщины", - подчеркивается в публикации.

Напомним, что трагедия в селе Гарадаглы Ходжавендского района произошла 17 февраля 1992 года в период Первой Карабахской войны. Село было атаковано армянскими вооруженными силами, а его жители подверглись жестокой расправе.