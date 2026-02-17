Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    МИД Азербайджана: Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как преступление против человечества

    Внутренняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 15:33
    МИД Азербайджана: Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как преступление против человечества

    Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как тяжкое преступление против человечества, и моральный долг каждого - не допустить забвения подобных трагедий.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана, приуроченной к 34-й годовщине резни, учиненной армянскими бандформированиями над мирными азербайджанцами в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана.

    "Это кровавое преступление, совершенное армянскими вооруженными формированиями против мирного населения Азербайджана, является одной из самых трагических и болезненных страниц нашей истории. В ходе этой резни, осуществленной с особой жестокостью, были зверски убиты 67 человек, в том числе дети и женщины", - подчеркивается в публикации.

    Напомним, что трагедия в селе Гарадаглы Ходжавендского района произошла 17 февраля 1992 года в период Первой Карабахской войны. Село было атаковано армянскими вооруженными силами, а его жители подверглись жестокой расправе.

    XİN: Qaradağlı faciəsi insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət kimi yaddaşlarda qalacaq
    MFA: Garadaghli tragedy will forever remain in memory as a grave crime against humanity
