    Джим Чиамардас: Ansys нацелен расширение деятельности в регионе EMEA

    Бизнес
    • 17 февраля, 2026
    • 15:05
    Джим Чиамардас: Ansys нацелен расширение деятельности в регионе EMEA

    Компания Ansys рассчитывает на новые масштабные возможности для расширения деятельности в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Ansys по региону EMEA Джим Чиамардас на конференции "Ansys: цифровое проектирование и инновационные решения в Азербайджане".

    Он напомнил, что около шести месяцев назад Ansys была приобретена компанией Synopsys.

    "Объединившись, мы представляем компанию с выручкой $7 млрд, штатом в 25 тыс. сотрудников, инвестируем более 25% дохода в исследования и разработки и работаем в 38 странах мира. Вместе мы ускоряем создание интеллектуальных продуктов, объединяя экспертизу в области кремниевых технологий с системным подходом в различных отраслях", - заявил Чиамардас.

    По его словам, компания открывает совершенно новые возможности, сочетая интеллектуальность кремниевых решений, точность моделирования и мощь искусственного интеллекта (ИИ), переосмысливая процесс проектирования и разработки продуктов.

    "Во всех отраслях мы фактически меняем сам подход к инженерной деятельности.

    Мы обеспечиваем масштабируемое моделирование с использованием технологий, ориентированных на будущее, продвинутой автоматизации и высокопроизводительных вычислений (HPC), которые позволяют выполнять расчеты быстрее, чем когда-либо. Мы усиливаем возможности ИИ, создаем инновационные совместные решения, объединяя локальные кремниевые технологии и системный уровень, и готовы решать самые сложные задачи", - подчеркнул он.

    Вице-президент отметил, что в 2026 году мировым лидерам в аэрокосмической и оборонной отраслях необходимо кардинально пересматривать подходы и действовать быстрее, чем когда-либо прежде.

    "Важна устойчивость цепочек поставок. Существуют и вызовы в области лидерства. Сегодняшний успех зависит от руководителей, способных объединять государственные и коммерческие приоритеты, продвигать цифровую трансформацию и решать сложные организационные задачи. Все это возможно благодаря использованию моделирования для ускорения процессов в аэрокосмической, оборонной и сфере безопасности", - подчеркнул представитель компании.

    Он подчеркнул необходимость инвестиций в цифровые технологии и такие направления, как предиктивное обслуживание (predictive maintenance), для сохранения конкурентоспособности.

    "У нас в регионе есть единственный официальный партнер по продажам и поддержке, и мы с нетерпением ждем новых больших возможностей для совместной работы", - заключил Чиамардас.

    Лента новостей