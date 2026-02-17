Cim Çiamardas: "Ansys" EMEA regionunda fəaliyyətini genişləndirməyi hədəfləyir"
17 fevral, 2026
- 15:50
"Ansys" şirkəti EMEA (Avropa, Yaxın Şərq və Afrika) regionunda fəaliyyətini genişləndirmək üçün yeni böyük imkanların yaranacağına ümid bəsləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ansys"in EMEA regionu üzrə vitse-prezidenti Cim Çiamardas "Ansys: Azərbaycanda rəqəmsal layihələndirmə və innovativ həllər" konfransında bildirib.
O xatırladıb ki, təxminən 6 ay əvvəl "Ansys" şirkəti "Synopsys" tərəfindən satın alınmışdı.
"Biz 7 milyard ABŞ dollar gəliri, 25 min nəfərlik işçi heyəti olan, gəlirinin 25 %-dən çoxunu tədqiqat və inkişafa yatıran və dünyanın 38 ölkəsində fəaliyyət göstərən şirkəti təmsil edirik. Silisium texnologiyaları sahəsindəki təcrübəni müxtəlif sahələrdə sistemli yanaşma ilə birləşdirərək intellektual məhsulların yaradılmasını sürətləndiririk", - C.Çiamardas bildirib.
Onun sözlərinə görə, şirkət silisium həllərinin intellektuallığını, modelləşdirmənin dəqiqliyini və süni intellektin gücünü birləşdirərək, məhsulların layihələndirilməsi və işlənib hazırlanması prosesini yenidən nəzərdən keçirir və tamamilə yeni imkanlar açır.
"Mühəndislik fəaliyyətinə yanaşmanı bütün sahələrdə faktiki olaraq dəyişirik. Biz gələcəyə yönəlmiş texnologiyalar, qabaqcıl avtomatlaşdırma və hesablamaları hər zamankından daha sürətli yerinə yetirməyə imkan verən yüksək performanslı hesablamalardan (HPC) istifadə edərək genişmiqyaslı modelləşdirməni təmin edirik. Süni intellekt imkanlarını gücləndirir, yerli silisium texnologiyalarını və sistem səviyyəsini birləşdirərək innovativ birgə həllər yaradırıq. Üstəlik, ən mürəkkəb məsələləri həll etməyə hazırıq", - o vurğulayıb.
Vitse-prezident qeyd edib ki, 2026-cı ildə aerokosmik və müdafiə sənayesindəki dünya liderləri yanaşmalara köklü şəkildə yenidən baxmalı və hər zamankından daha sürətli hərəkət etməlidirlər: "Təchizat zəncirlərinin dayanıqlılığı vacibdir. Liderlik sahəsində də çağırışlar mövcuddur. Bugünkü uğur dövlət və kommersiya prioritetlərini birləşdirməyi, rəqəmsal transformasiyanı təşviq etməyi və mürəkkəb təşkilati məsələləri həll etməyi bacaran rəhbərlərdən asılıdır. Bütün bunlar aerokosmik, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində prosesləri sürətləndirmək üçün modelləşdirmədən istifadə sayəsində mümkündür".
O, rəqabət qabiliyyətini qorumaq üçün rəqəmsal texnologiyalara və proqnozlaşdırıcı texniki xidmət ("predictive maintenance") kimi istiqamətlərə investisiya yatırılmasının zəruriliyini vurğulayıb: "Regionda satış və dəstək üzrə yeganə rəsmi tərəfdaşımız var və biz birgə iş üçün yeni böyük imkanları səbirsizliklə gözləyirik".