Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    • 15 fevral, 2026
    • 16:32
    Müdafiə Nazirliyi ötən həftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Son xəbərlər

    17:20

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Serbiya iqtisadiyyat və sənaye sahəsində mühüm layihələr həyata keçirir

    17:13

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verdik"

    17:08

    Polşa Prezidenti ölkənin nüvə silahı əldə etmək istəyini açıqlayıb

    17:05

    Elektromobil istehsalından imtina dünya avtomobil sənayesinə 65 milyard dollara başa gəlib

    16:57

    Mozambikdə "Gezani" siklonu dörd nəfərin ölümünə səbəb olub

    16:46

    Belqradda Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası başlayıb

    16:42
    Video

    "Haber Global": İlham Əliyevin Kallasla görüşündə Aİ ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

    16:39

    Sumqayıtda 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    16:35

    KİV: Londonun şimalında qızılca xəstəliyi yayılıb

