İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İtaliyada "Sevgililər Tağı" qayası kəskin hava şəraiti səbəbindən uçub

    Ekologiya
    • 16 fevral, 2026
    • 06:47
    İtaliyada Sevgililər Tağı qayası kəskin hava şəraiti səbəbindən uçub

    İtaliyanın Apuliya regionunda, Adriatik dənizi sahilindəki "Sevgililər Tağı" qayası kəskinli hava şəraiti səbəbindən uçub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə regionun veb saytında bildirilib.

    "Leççe vilayətinin Melenduno rayonunda, Sant-Andreadakı "Sevgililər Tağı"nın çökməsi, bölgəmizin ciddi şəkildə yaşadığı iqlim dəyişikliyinin nəticəsidir və sahil xətlərimizin kövrəkliyinə və daimi təkamülünə diqqət çəkir: bu gün keçmişdən daha sürətli dəyişən landşaftlar", - açıqlamada qeyd olunur.

    Apuliya regionunun infrastruktur və mobillik üzrə müşaviri Raffaele Piemontese "kollektiv yaddaşın, landşaftın və kimliyin" itirilməsindən danışıb. O, həmçinin iqlim dəyişikliyinin yaratdığı dağıdıcı təbii proseslərin sürətlənməsini qeyd edib və oxşar hadisələrin qarşısını almaq üçün proaktiv tədbirlər görülməsinə çağırıb.

    İtaliya "Sevgililər Tağı" İqlim dəyişikliyi
    В Италии из-за непогоды обрушилась скала "Арка влюбленных"

    Son xəbərlər

    06:47

    İtaliyada "Sevgililər Tağı" qayası kəskin hava şəraiti səbəbindən uçub

    Ekologiya
    06:21

    Kuril adalarında zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    05:53

    Britaniyada gələn il 16 yaşdan kiçik şəxslərə sosial şəbəkədən istifadə qadağan edilə bilər

    Digər ölkələr
    05:10

    "Guardian": Starmerin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri istefa verə bilər

    Digər ölkələr
    04:38

    ABŞ-nin baş prokuroru adı Epşteyn işində qeyd olunan şəxslərin siyahısını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:17

    Rumıniya Prezidenti Vaşinqtonda Sülh Şurasının iclasında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    03:47

    KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlib

    Digər ölkələr
    03:26

    Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:06

    İsrail Ordusunun dronu "İslam cihadı" yaraqlılarının avtomobilinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti