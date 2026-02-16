Britaniyada gələn il 16 yaşdan kiçik şəxslərə sosial şəbəkədən istifadə qadağan edilə bilər
- 16 fevral, 2026
- 05:53
Böyük Britaniyada 2026-cı ildə 16 yaşdan kiçik yeniyetmə və uşaqlara sosial şəbəkəyə giriş qadağan edilə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times" qəzeti xəbər verib.
The Times qəzetinin məlumatına görə, bu, məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələr başa çatdıqdan sonra yayda baş verə bilər. Qadağa təkcə sosial mediaya deyil, həm də çatbotların istifadəsinə də şamil ediləcək. Hökumət həmçinin onlayn platformalardan uşaqların tətbiqlərə vaxt məhdudiyyəti qoymasını tələb etmək istəyir.
Fevralın 15-də axşam Nazirlər Kabineti 16 fevralda "İnternet Təhlükəsizliyi" Qanununa düzəliş edilməsi ilə bağlı təcili qanunvericilik işlərinə başlayacağını açıqlayıb. Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin Dəftərxanasının açıqlamasına görə, hökumət qısa zamanda qanuni boşluğunu aradan qaldıracaq və qanun çərçivəsində bütün süni intellekt çatbot provayderlərinin qanunsuz məzmuna qarşı vəzifələrini yerinə yetirəcək.
Bununla əlaqədar Starmer Londonun amerikalı milyarder İlon Maskın "xAI" şirkəti tərəfindən hazırlanmış "Grok" çatbotuna qarşı tədbirini misal gətirib. Kommunikedə qeyd olunur ki, bu səylər heç bir platformanın sərbəst keçidinin olmayacağına dair açıq siqnal göndərib. "Bu gün biz uşaqları riskə atan boşluqları bağlayırıq və gələcək fəaliyyət üçün təməl qoyuruq. Biz uşaqların rifahını qorumaq və valideynlərə sosial mediada "mina sahəsi"ndən keçməkdə kömək etmək üçün hərəkət edirik", - Starmerin bazar ertəsi günü planlaşdırılan çıxışından hissələrdə deyilir.
"The Times" qəzeti qeyd edib ki, bu prosesi sürətləndirmək üçün Baş nazir 1509-cu ildən 1547-ci ilə qədər hökmranlıq etmiş və kral nizamnamələri vasitəsilə qanunları dəyişdirmək qabiliyyətinə nail olmuş mütləq monarxın adını daşıyan "VIII Henrinin səlahiyyətləri"ni tətbiq etmək niyyətindədir. Bu səlahiyyətlər, məsələn, tam qanunvericilik araşdırması aparmadan parlament tərəfindən qəbul edilmiş ilkin qanunlar əvəzinə ikinci dərəcəli qanunvericilik vasitəsilə hərəkət etməyə imkan verir.
"Bu səlahiyyətlər bizə hər dəfə texnologiya inkişaf etdikdə parlament tərəfindən yeni qanunların qəbul edilməsini illərlə gözləmək əvəzinə, tədqiqat nəticələri üzərində aylar ərzində qısa zamanda hərəkət etməyə imkan verəcək", - hökumətin bəyanatında deyilir.