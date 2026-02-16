Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Британии соцсети для детей до 16 лет могут запретить в 2026 году

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 04:22
    В Британии соцсети для детей до 16 лет могут запретить в 2026 году

    Доступ к соцсетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста, могут запретить в Великобритании уже в 2026 году.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

    По ее информации, это может произойти уже летом по завершении консультаций по этому вопросу. Запрет будет касаться не только соцсетей, но также возможности пользоваться чат-ботами. Правительство также хочет потребовать от онлайн-платформ ввести ограничение на то время, которое дети проводят в приложениях с бесконечной прокруткой.

    15 февраля вечером кабмин объявил о том, что уже 16 февраля начнет срочную законодательную работу по изменению Закона о безопасности в интернете. Как говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, "правительство быстро закроет юридическую лазейку и заставит всех поставщиков чат-ботов с ИИ соблюдать обязанности по борьбе с незаконным контентом" в рамках упомянутого закона.

    В этой связи Стармер привел в пример "предпринятые действия" Лондона в отношении чата-бота Grok, который был разработан компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Эти усилия, отмечается в коммюнике, "послали ясный сигнал, что ни у одной из платформ не будет бесплатного пропуска". "Сегодня мы закрываем лазейки, которые угрожают детям и заложим основы для будущих действий. Мы действуем, чтобы защитить благополучие детей и помочь родителям ориентироваться на "минном поле" социальных сетей", - говорится в приведенных выдержках речи, с которой Стармер должен выступить в понедельник.

    Как замечает The Times, для ускорения этого процесса премьер намерен воспользоваться "полномочиями Генриха VIII", названными так в честь абсолютного монарха, правившего с 1509 по 1547 год и добившегося возможности менять законы через королевские уставы. Эти полномочия позволяют, например, действовать не через принимаемые парламентом основные законы, а через подзаконные акты без полноценного рассмотрения законодателями.

    "Эти полномочия позволят нам действовать быстро по результатам исследований в течение нескольких месяцев, а не ждать годы принятия новых законов парламента каждый раз, когда развивается технология", - говорится в заявлении правительства.

    Великобритания соцсети дети
