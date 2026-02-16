İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ-də məlumat mərkəzi inşaatçıları bütün xərcləri ödəməyə məcbur olacaqlar

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 07:34
    ABŞ-də məlumat mərkəzi inşaatçıları bütün xərcləri ödəməyə məcbur olacaqlar

    ABŞ Prezidentinin ticarət və istehsalat üzrə müşaviri Piter Navarro bildirib ki, məlumat mərkəzləri inşa edən şirkətlərdən elektrik enerjisi və digər resursların istehlakı ilə bağlı xərclərin ödənilməsi tələb oluna bilər.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

    Navarronun sözlərinə görə, məlumat mərkəzi sahibləri yalnız ictimai şəbəkədən istehlak edilən elektrik enerjisi üçün deyil, həm də şəbəkənin sabitliyinin təmin edilməsi ilə bağlı xərcləri ödəməlidirlər.

    "Meta"dan başlayaraq bütün məlumat mərkəzi inşaatçıları bütün xərcləri ödəməlidirlər. Söhbət yalnız istehlak etdikləri elektrik enerjisindən deyil, həm də şəbəkənin sabitliyinə təsirindən gedir. Onlar həmçinin su üçün də pul ödəməlidirlər", - o qeyd edib.

    Navarro əlavə edib ki, şirkətlərin bu cür xərcləri nəzərə almalarını təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görülə bilər.

    məlumat mərkəzi ABŞ xərclər
    Строителей дата-центров в США могут заставить оплачивать все издержки

    Son xəbərlər

    08:35

    Sidneydə terror aktının icraçısı videobağlantı ilə məhkəmə qarşısına çıxarılıb

    Digər ölkələr
    08:16
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:08

    "Arsenal" "Uiqan"ı darmadağın edərək məğlubiyyətsiz oyun seriyasını altıya çatdırıb

    Futbol
    07:34

    ABŞ-də məlumat mərkəzi inşaatçıları bütün xərcləri ödəməyə məcbur olacaqlar

    Digər ölkələr
    07:15

    Salvadorda ölkə tarixində rekord miqdarda kokain ələ keçirilib

    Digər ölkələr
    06:47

    İtaliyada "Sevgililər Tağı" qayası kəskin hava şəraiti səbəbindən uçub

    Ekologiya
    06:21

    Kuril adalarında zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    05:53

    Britaniyada gələn il 16 yaşdan kiçik şəxslərə sosial şəbəkədən istifadə qadağan edilə bilər

    Digər ölkələr
    05:10

    "Guardian": Starmerin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri istefa verə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti