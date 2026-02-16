Строителей дата-центров в США могут заставить оплачивать все издержки

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 06:17
    Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что компании, строящие центры обработки данных, могут быть обязаны самостоятельно покрывать расходы, связанные с потреблением ими электроэнергии и других ресурсов.

    Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

    По словам Наварро, владельцы дата-центров должны оплачивать не только электроэнергию, потребляемую из общей сети, но и расходы, связанные с обеспечением устойчивости энергосистемы.

    "Все строители дата-центров, начиная с Meta* и далее по списку, должны оплачивать все издержки. Речь идет не только об электроэнергии, которую они потребляют, но и о влиянии на устойчивость системы. Они должны платить и за воду", - отметил он.

    Наварро добавил, что в этом направлении могут быть приняты соответствующие меры, чтобы компании учитывали подобные расходы.

