Telegraph: Непал перестанет выдавать лицензии для восхождения на Эверест

Власти Непала намерены запретить выдачу лицензий для восхождения на Эверест (Джомолунгма, 8 848,86 м) для любителей.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Основной причиной такого решения заявлена перегруженность самой высокой горы на планете туристами, в том числе популярными блогерами и малоподготовленными альпинистами.

Издание цитирует директора департамента туризма южноазиатской страны Химала Гаутама. Он сообщил газете, что разрешение на штурм Эвереста "будет выдано лишь после того, как заявитель предоставит доказательства, что он до этого покорил как минимум одну вершину высотой более 7 тыс. м в Непале". Гаутама добавил, что непальские горы обладают "собственными характеристиками и сложностями", поэтому наличие опыта восхождений в аналогичных условиях поможет снизить риск происшествий.

Газета замечает, что подобным образом Катманду надеется повысить привлекательность и других 462 вершин, которые можно покорить в Непале.

Издание обращает внимание на чрезмерную перегруженность троп, ведущих на пик Эвереста. Так, в 2019 году весь мир облетела фотография огромной очереди из альпинистов, скопившихся на высоте свыше 8 тыс. м, то есть уже в так называемой зоне смерти. Давление кислорода на таких высотах составляет всего лишь треть от доступного на уровне моря, что недостаточно для поддержания жизни человека в течение продолжительного времени. Тот год, говорится в статье, унес жизни 11 человек.