Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Telegraph: Непал перестанет выдавать лицензии для восхождения на Эверест

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 00:56
    Telegraph: Непал перестанет выдавать лицензии для восхождения на Эверест

    Власти Непала намерены запретить выдачу лицензий для восхождения на Эверест (Джомолунгма, 8 848,86 м) для любителей.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

    Основной причиной такого решения заявлена перегруженность самой высокой горы на планете туристами, в том числе популярными блогерами и малоподготовленными альпинистами.

    Издание цитирует директора департамента туризма южноазиатской страны Химала Гаутама. Он сообщил газете, что разрешение на штурм Эвереста "будет выдано лишь после того, как заявитель предоставит доказательства, что он до этого покорил как минимум одну вершину высотой более 7 тыс. м в Непале". Гаутама добавил, что непальские горы обладают "собственными характеристиками и сложностями", поэтому наличие опыта восхождений в аналогичных условиях поможет снизить риск происшествий.

    Газета замечает, что подобным образом Катманду надеется повысить привлекательность и других 462 вершин, которые можно покорить в Непале.

    Издание обращает внимание на чрезмерную перегруженность троп, ведущих на пик Эвереста. Так, в 2019 году весь мир облетела фотография огромной очереди из альпинистов, скопившихся на высоте свыше 8 тыс. м, то есть уже в так называемой зоне смерти. Давление кислорода на таких высотах составляет всего лишь треть от доступного на уровне моря, что недостаточно для поддержания жизни человека в течение продолжительного времени. Тот год, говорится в статье, унес жизни 11 человек.

    Непал туристы Эверест
    Ты - Король

    Последние новости

    01:15

    Власти Польши призвали сограждан покинуть Россию

    Другие страны
    00:56

    Telegraph: Непал перестанет выдавать лицензии для восхождения на Эверест

    Другие страны
    00:32

    Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 34 года

    Внутренняя политика
    00:11

    В Физули в результате тяжелого ДТП погиб один человек, четверо получили травмы.

    Происшествия
    23:56

    В Сумгайыте начался пожар в жилом доме

    Происшествия
    23:47

    МИД Швейцарии: Переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в закрытом режиме

    Другие страны
    23:44

    Пезешкиан на встрече с оппозицией обсудил американо-иранские переговоры

    В регионе
    23:31

    Аббас Арагчи на встрече с главой МИД Омана озвучил позицию Ирана

    Другие страны
    23:27

    МИД Азербайджана и Грузии провели в Баку консульские консультации

    Внешняя политика
    Лента новостей