Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Орбан: Венгерская оппозиция заключила в Мюнхене пакт о приеме Украины в ЕС

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 02:16
    Орбан: Венгерская оппозиция заключила в Мюнхене пакт о приеме Украины в ЕС

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил венгерскую оппозицию в сговоре с лидерами Евросоюза в целях ускоренного приема Украины в ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал М1, об этом венгерский премьер сообщил на встрече правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов.

    Глава правительства также заявил, что в случае прихода к власти оппозиционная партия "Тиса" может втянуть Венгрию в прямой конфликт с Россией.

    "В минувшие выходные дни партия "Тиса" заключила в Мюнхене секретный пакт с Брюсселем. Частью этого пакта является отказ от права вето, поддержка миграционного соглашения и допуск Украины в ЕС. Они выполняют приказы Брюсселя и тем самым втягивают нас в войну", - сказал Орбан.

    Виктор Орбан Венгрия выборы оппозиция
    Ты - Король

    Последние новости

    02:48

    Карни формирует масштабный торговый альянс против Трампа

    Другие страны
    02:16

    Орбан: Венгерская оппозиция заключила в Мюнхене пакт о приеме Украины в ЕС

    Другие страны
    01:54

    Пилоты-ветераны США и Нидерландов на F-16 отбивают атаки по Украине

    Другие страны
    01:15

    Власти Польши призвали сограждан покинуть Россию

    Другие страны
    00:56

    Telegraph: Непал перестанет выдавать лицензии для восхождения на Эверест

    Другие страны
    00:32

    Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 34 года

    Внутренняя политика
    00:11

    В Физули в результате тяжелого ДТП погиб один человек, четверо получили травмы.

    Происшествия
    23:56

    В Сумгайыте начался пожар в жилом доме

    Происшествия
    23:47

    МИД Швейцарии: Переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в закрытом режиме

    Другие страны
    Лента новостей