Орбан: Венгерская оппозиция заключила в Мюнхене пакт о приеме Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил венгерскую оппозицию в сговоре с лидерами Евросоюза в целях ускоренного приема Украины в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на телеканал М1, об этом венгерский премьер сообщил на встрече правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов.

Глава правительства также заявил, что в случае прихода к власти оппозиционная партия "Тиса" может втянуть Венгрию в прямой конфликт с Россией.

"В минувшие выходные дни партия "Тиса" заключила в Мюнхене секретный пакт с Брюсселем. Частью этого пакта является отказ от права вето, поддержка миграционного соглашения и допуск Украины в ЕС. Они выполняют приказы Брюсселя и тем самым втягивают нас в войну", - сказал Орбан.