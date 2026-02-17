Власти Польши призвали сограждан покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам этой страны воздержаться от любых поездок в Россию в связи с продолжающейся войной в Украине и с тем, что власти РФ официально объявили Польшу "недружественным" государством.

Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Польши.

МИД также советует польским гражданам, находящимся в России, "покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране".

В документе подчеркивается, что возможности оказать консульскую помощь польским гражданам в России становятся все более ограниченными. Это связано с решениями российских властей закрыть генеральные консульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде, что привело к сокращению численности дипломатического и консульского персонала. "В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной", - предупредило министерство.