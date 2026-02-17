Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Власти Польши призвали сограждан покинуть Россию

    Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам этой страны воздержаться от любых поездок в Россию в связи с продолжающейся войной в Украине и с тем, что власти РФ официально объявили Польшу "недружественным" государством.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Польши.

    МИД также советует польским гражданам, находящимся в России, "покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране".

    В документе подчеркивается, что возможности оказать консульскую помощь польским гражданам в России становятся все более ограниченными. Это связано с решениями российских властей закрыть генеральные консульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде, что привело к сокращению численности дипломатического и консульского персонала. "В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной", - предупредило министерство.

    Польша Россия российско-украинская война
