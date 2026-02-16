В Сумгайыте начался пожар в жилом доме

В одной из квартир жилого дома в 1-ом микрорайоне Сумгайыта начался пожар.

Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия привлечены живая сила и специальная техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Дополнительная информация о причинах происшествия и возможном ущербе будет предоставлена позднее.