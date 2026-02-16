В Сумгайыте начался пожар в жилом доме
Происшествия
- 16 февраля, 2026
- 23:56
В одной из квартир жилого дома в 1-ом микрорайоне Сумгайыта начался пожар.
Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия привлечены живая сила и специальная техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
Дополнительная информация о причинах происшествия и возможном ущербе будет предоставлена позднее.
Последние новости
00:11
В Физули в результате тяжелого ДТП погиб один человек, четверо получили травмы.Происшествия
23:56
В Сумгайыте начался пожар в жилом домеПроисшествия
23:47
МИД Швейцарии: Переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в закрытом режимеДругие страны
23:44
Пезешкиан на встрече с оппозицией обсудил американо-иранские переговорыВ регионе
23:31
Аббас Арагчи на встрече с главой МИД Омана озвучил позицию ИранаДругие страны
23:27
МИД Азербайджана и Грузии провели в Баку консульские консультацииВнешняя политика
23:22
Военные США прибыли в Нигерию с антитеррористической миссиейДругие страны
23:08
Канада назначила нового главного торгового переговорщика с СШАДругие страны
22:54