    В Сумгайыте начался пожар в жилом доме

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 23:56
    В Сумгайыте начался пожар в жилом доме

    В одной из квартир жилого дома в 1-ом микрорайоне Сумгайыта начался пожар.

    Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия привлечены живая сила и специальная техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    В настоящее время тушение пожара продолжается.

    Дополнительная информация о причинах происшествия и возможном ущербе будет предоставлена позднее.

    Лента новостей