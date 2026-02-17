Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ирландия возглавляет движение против крупнейшей экономики ЕС

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 03:33
    Накануне Ирландия забила тревогу по поводу новой группы из шести крупнейших экономик Европы, получившей название E6, опасаясь, что интересы более мелких стран могут быть ущемлены.

    Как передает Report, об этом пишет Politico.

    "Я осознаю, и говорю это с большим уважением, что многие страны еврозоны будут иметь разные взгляды на некоторые фундаментальные вопросы", - заявил министр финансов Ирландии Саймон Харрис накануне встречи со своими коллегами по еврозоне в Брюсселе.

    "Я бы предпочел видеть структуру, в которой страны объединяются по вопросам, в которых они разделяют общее мнение, а не систему, определяющую вступление в клуб исключительно по его размеру", - сказал он.

    Отметим, что комментарии Харриса прозвучали после того, как ранее в тот же день в Брюсселе за закрытыми дверями состоялась встреча министров финансов Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Польши, на которой обсуждались наилучшие способы ускорения европейских планов по противостоянию Уолл-стрит.

