Карни формирует масштабный торговый альянс против Трампа

Два крупнейших торговых блока мира с осторожностью рассматривают возможность более тесных связей, чтобы нейтрализовать введенные Дональдом Трампом пошлины.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Сообщается, что Евросоюз и блок из 12 стран Индо-Тихоокеанского региона начинают переговоры для изучения предложений по формированию одного из крупнейших глобальных экономических альянсов.

Канада возглавляет эти дискуссии после того, как премьер-министр Марк Карни в прошлом месяце призвал средние державы противостоять давлению в торговой войне, спустя несколько дней после того, как Трамп пригрозил повысить пошлины на товары европейских союзников Дании, если она не уступит Гренландию.

"Оттава активно поддерживает усилия по созданию моста между Транстихоокеанским партнерством [CPTPP] и Европейским союзом, что позволит сформировать новый торговый блок с населением в 1,5 миллиарда человек", - заявил Карни мировым лидерам и представителям мировой бизнес-элиты в Давосе.

Средние державы предпринимают действия. ЕС и CPTPP начинают в этом году переговоры о заключении соглашения, которое позволит объединить цепочки поставок таких стран-участниц, как Канада, Сингапур, Мексика, Япония, Вьетнам, Малайзия и Австралия, с европейскими странами.

Это позволило бы сблизить около 40 стран, расположенных в разных концах земного шара, с целью достижения соглашения по так называемым правилам происхождения товаров.

Эти правила определяют экономическую национальность продукта. Соглашение позволило бы производителям из обоих блоков более беспрепятственно торговать товарами и их комплектующими в рамках низкотарифного процесса, известного как кумуляция.

В начале этого месяца Карни направил своего личного представителя в Европейском союзе Джона Ханнафорда в Сингапур, чтобы узнать мнение региональных лидеров о потенциальной сделке.

"Работа определенно продвигается. У нас состоялись очень плодотворные дискуссии по этому вопросу и с другими партнерами по всему миру", - заявил изданию представитель канадского правительства.