İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kanada dünyanın 40 ölkəsi ilə Trampa qarşı birləşir

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 02:47
    Kanada dünyanın 40 ölkəsi ilə Trampa qarşı birləşir

    Dünyanın iki ən böyük ticarət bloku Donald Trampın tətbiq etdiyi tariflərə qarşı çıxmaq üçün daha yaxın əlaqələr qurmağı ehtiyatla nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" danışıqların gedişatı ilə tanış olan mənbələrə istinadən yazıb.

    Avropa Birliyi və Hind-Sakit Okeanı bölgəsindəki 12 ölkədən ibarət blok ən böyük qlobal iqtisadi ittifaqlardan birini yaratmaq təkliflərini araşdırmaq üçün danışıqlara başlayır.

    Kanada bu müzakirələrə rəhbərlik edir. Bu, Kanadının Baş naziri Mark Karninin ötən ay orta gücləri ticarət müharibəsində təzyiqə müqavimət göstərməyə çağırması, Trampın Danimarkanın Avropa müttəfiqləri Qrenlandiyanı verməsə, onların mallarına tarifləri artıracağı ilə hədəsindən sonra olub.

    Karni Davosda dünya liderlərinə və biznes liderlərinə bildirib ki, Ottava Trans-Sakit Okean Tərəfdaşlığı (CPTPP ) ilə Avropa İttifaqı arasında körpü qurmaq səylərini fəal şəkildə dəstəkləyir və bu, 1,5 milyard nəfərlik yeni ticarət bloku yaradacaq.

    Orta güclər artıq hərəkətə keçiblər. Aİ və CPTPP bu il Kanada, Sinqapur, Meksika, Yaponiya, Vyetnam, Malayziya və Avstraliya kimi iştirakçı ölkələrin təchizat zəncirlərini Avropa ölkələri ilə birləşdirəcək bir razılaşma üzərində danışıqlara başlayır. Bu, dünyanın müxtəlif yerlərindəki təxminən 40 ölkəni malların mənşə qaydaları ilə bağlı razılığa gəlmək üçün bir araya gətirəcək.

    Qaydalar məhsulun iqtisadi milliyyətini müəyyən edir. Saziş hər iki blokdan olan istehsalçılara malları və onların komponentlərini kumulyasiya adlanan aşağı tarifli proses vasitəsilə daha sərbəst şəkildə ticarət etməyə imkan verəcək.

    Cari ayın əvvəlində Karni potensial razılaşma ilə bağlı regional liderlərin fikirlərini öyrənmək üçün Avropa Birliyindəki şəxsi nümayəndəsi Con Hannafordu Sinqapura göndərib.

    Kanada hökumətinin sözçüsü nəşrə bildirib: "İş mütləq irəliləyir. Bu məsələ ilə bağlı dünyanın digər tərəfdaşları ilə çox səmərəli müzakirələr aparmışıq".

    Kanada ABŞ ticarət
    Карни формирует масштабный торговый альянс против Трампа

    Son xəbərlər

    02:47

    Kanada dünyanın 40 ölkəsi ilə Trampa qarşı birləşir

    Digər ölkələr
    02:06

    Polşa hökuməti vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:43

    Nepal həvəskar alpinistlərə Everestə çıxmağı qadağan edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Litvanın Aİ Şurasına sədrliyi dövründə prioritetləri bəlli olub

    Digər ölkələr
    00:43

    Mətbuat Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasındakı danışıqlara buraxılmayacaq

    Digər ölkələr
    00:20
    Video

    Sumqayıtda mənzildə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    00:14

    Qaradağlı faciəsindən 34 il ötür

    Daxili siyasət
    23:45

    Lionel Messinin "İnter Mayami"yə keçidi klubun gəlirlərini dörd dəfə artırıb

    Futbol
    23:45

    Füzulidə ağır yol qəzasında 1 nəfər ölüb, 4-ü yaralanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti