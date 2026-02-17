İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Pezeşkian: Sosial bərabərsizliklə barışmaq qəbuledilməzdir

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 23:59
    Pezeşkian: Sosial bərabərsizliklə barışmaq qəbuledilməzdir

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian aldadılaraq iğtişaşlara cəlb edilən şəxslərin azadlığa buraxılması üçün müvafiq orqanlarla danışıqlar aparıldığını bildirib.

    "Report" "Entekhab"a istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ruhanilərlə toplantıda çıxışı zamanı deyib.

    "Bizim üçün xalqın narazılığı və sosial bərabərsizliklə barışmaq qəbuledilməzdir, çünki bu vəzifədə olmağımızın fəlsəfəsi milli həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, sosial birliyin təmin edilməsi, dürüst xidmətlərin göstərilməsi və ictimai rəyin qazanılmasıdır", - o bildirib.

    O edib ki, sosial problemlərin həlli rasionallıq, nəzakət və müdriklik tələb edir, düşüncə və baxışları məcburi metodlarla dəyişmək olmaz.

    İran Prezidenti bildirib ki, etirazlarda minimal rol oyanayan və aldadılaraq iğtişaşlara cəlb edilən şəxslərin azadlığa çıxması üçün məhkəmə sistemi ilə danışıqlar aparılır: "Cəmiyyətdəki çatların təmir eidlməsi qaçılmaz zərurətdir".

    Onun fikrincə, struktur islahatları, iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdırılması, qonşu və İslam ölkələri ilə münasibətlərin inkişafı, tolerantlıq və gənc nəslin təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi yolu ilə fundamental sosial problemləri həll etmək mümkündür.

    İran etirazları Həbs Məsud Pezeşkian

    Son xəbərlər

    00:14

    Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilib

    Region
    00:04

    Zelenski: Ukrayna xalqı işğal olunmuş ərazilərin Rusiyada qalmasına razılıq verməyəcək

    Digər ölkələr
    23:59

    Pezeşkian: Sosial bərabərsizliklə barışmaq qəbuledilməzdir

    Region
    23:48

    Zelenski: Rusiya danışıqlar günü belə Ukraynaya hücum edir

    Digər ölkələr
    23:40

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" "Yuventus"u darmadağın edib

    Futbol
    23:24

    İran Prezidenti: ABŞ ilə danışıqlar Xameneinin koordinasiyası ilə aparılır

    Region
    23:11

    Sibiqa: Rusiya Ukraynadakı ABŞ şirkətlərinə məqsədyönlü şəkildə hücum edir

    Digər ölkələr
    23:01
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    22:58

    Xabi Alonso Fransa klubunun təklifini qəbul etməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti