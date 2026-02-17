США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым республики

Соединенные Штаты на переговорах с Ираном могут обсудить возможность получения доступа США к полезным ископаемым Ирана.

Как передает Report, об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, подобный пункт уже обсуждался на переговорах Вашингтона и Тегерана в 2025 году, в частности речь шла о том, что в дополнение к соглашениям в ядерной сфере иранские власти могут предоставить США приоритетный доступ к полезным ископаемым, включая редкоземельные металлы, а также нефть и газ. По данным источника телеканала, ожидается, что данный вопрос "будет поднят вновь".

Напомним, что новый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе, как ожидается, пройдет 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана.