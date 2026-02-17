США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым республики
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 04:22
Соединенные Штаты на переговорах с Ираном могут обсудить возможность получения доступа США к полезным ископаемым Ирана.
Как передает Report, об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По его сведениям, подобный пункт уже обсуждался на переговорах Вашингтона и Тегерана в 2025 году, в частности речь шла о том, что в дополнение к соглашениям в ядерной сфере иранские власти могут предоставить США приоритетный доступ к полезным ископаемым, включая редкоземельные металлы, а также нефть и газ. По данным источника телеканала, ожидается, что данный вопрос "будет поднят вновь".
Напомним, что новый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе, как ожидается, пройдет 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана.
Последние новости
04:44
NPCC: В Британии создали подразделение по расследованию обвинений против брата короляДругие
04:22
США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым республикиДругие страны
04:06
Guardian: Британские банкиры обсудят национальную альтернативу Visa и MastercardДругие страны
03:51
США усиливают военное давление на Иран в преддверии важных переговоровДругие страны
03:33
Ирландия возглавляет движение против крупнейшей экономики ЕСДругие страны
03:18
В результате стрельбы в США погибли 3 человека, включая подозреваемогоДругие страны
03:00
Сборная Грузии завоевала первую медаль в истории зимних ОлимпиадДругие страны
02:48
Карни формирует масштабный торговый альянс против ТрампаДругие страны
02:16