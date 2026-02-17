Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым республики

    • 17 февраля, 2026
    • 04:22
    США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым республики

    Соединенные Штаты на переговорах с Ираном могут обсудить возможность получения доступа США к полезным ископаемым Ирана.

    Как передает Report, об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По его сведениям, подобный пункт уже обсуждался на переговорах Вашингтона и Тегерана в 2025 году, в частности речь шла о том, что в дополнение к соглашениям в ядерной сфере иранские власти могут предоставить США приоритетный доступ к полезным ископаемым, включая редкоземельные металлы, а также нефть и газ. По данным источника телеканала, ожидается, что данный вопрос "будет поднят вновь".

    Напомним, что новый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе, как ожидается, пройдет 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана.

    KİV: ABŞ İranla ölkənin mineral ehtiyatlarına çıxışını müzakirə edə bilər
