    Kuril adalarında zəlzələ qeydə alınıb

    • 16 fevral, 2026
    • 06:21
    Kuril adalarında zəlzələ qeydə alınıb

    Rusiyanın Kuril adalarının şimalında gecə saatlarında 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Yujno-Saxalinsk Seysmoloji Stansiyasının rəhbəri Yelena Semenova məlumat verib.

    "16 fevral tarixində, saat 02:58-də (Bakı vaxtı ilə saat 03:58) Matua adasından 160 km şərqdə 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 73 km dərinlikdə yerləşib. Zəlzələnin hiss olunduğu barədə heç bir məlumat verilməyib", - o bildirib.

    Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat verilmir.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    В районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

