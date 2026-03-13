Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" öz meydanında "Quba"nı qəbul edir

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Komanda
    • 13 mart, 2026
    • 09:30
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Lənkəran öz meydanında Qubanı qəbul edir

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIX turunun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Quba" komandası "Lənkəran"ın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.

    Meydan sahibləri B qrupunda 22 xalla sonuncu - altıncı pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar 24 xalla beşincidir.

    Qeyd edək ki, XIX tura martın 15-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (83:67) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası XIX turun oyunu Quba BK Lənkəran BK

