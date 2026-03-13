Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" öz meydanında "Quba"nı qəbul edir
Komanda
- 13 mart, 2026
- 09:30
Azərbaycan Basketbol Liqasının XIX turunun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, "Quba" komandası "Lənkəran"ın qonağı olacaq.
Qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.
Meydan sahibləri B qrupunda 22 xalla sonuncu - altıncı pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar 24 xalla beşincidir.
Qeyd edək ki, XIX tura martın 15-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (83:67) məğlub edib.
Son xəbərlər
10:02
Mikayıl Cabbarov Orta Dəhlizin regional inteqrasiyada rolundan danışıbBiznes
09:59
Vu Honqbo: Çin qlobal idarəetməyə öz yanaşmalarını təklif edirXarici siyasət
09:52
XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilirXarici siyasət
09:41
Foto
Laçın Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bir il ərzində 12 898 sayda müxtəlif tibbi xidmətlər göstərilibSağlamlıq
09:32
Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları keçibEnergetika
09:30
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" öz meydanında "Quba"nı qəbul edirKomanda
09:24
Foto
Ümumdünya Şəhərsalma Forumu və Ətraf Mühit Gününə hazırlıq müzakirə olunubEkologiya
09:22
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayırKomanda
09:10