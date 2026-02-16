В районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 04:49
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано ночью в районе северных Курил.
Как передает Report, об этом сообщила начальник российской сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"16 февраля в 2:58 (3:58 по бакинскому времени) было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0 восточнее острова Матуа на 160 км. Очаг располагался на глубине 73 км. Данные об ощутимости землетрясения не поступали", - сообщила она.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.
