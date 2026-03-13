İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları keçib

    Energetika
    • 13 mart, 2026
    • 09:32
    Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları keçib

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 10,15 ABŞ dolları və ya 10,63 % artaraq 105,58 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 100,66 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 10,23 ABŞ dolları və ya 11,19 % artaraq 101,63 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Brent markalı neft
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $105
    Azeri Light crude rises to $105.58 per barrel on global markets

    Son xəbərlər

    10:02

    Mikayıl Cabbarov Orta Dəhlizin regional inteqrasiyada rolundan danışıb

    Biznes
    09:59

    Vu Honqbo: Çin qlobal idarəetməyə öz yanaşmalarını təklif edir

    Xarici siyasət
    09:52

    XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilir

    Xarici siyasət
    09:41
    Foto

    Laçın Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bir il ərzində 12 898 sayda müxtəlif tibbi xidmətlər göstərilib

    Sağlamlıq
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları keçib

    Energetika
    09:30

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" öz meydanında "Quba"nı qəbul edir

    Komanda
    09:24
    Foto

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu və Ətraf Mühit Gününə hazırlıq müzakirə olunub

    Ekologiya
    09:22

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır

    Komanda
    09:10

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti