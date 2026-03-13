Mikayıl Cabbarov: "Orta Dəhliz regional inteqrasiyanı gücləndirməkdə mühüm vasitədir"
- 13 mart, 2026
- 10:02
Orta Dəhliz regionun iqtisadi, ticarət və investisiya inteqrasiyasının gücləndirilməsi üçün mühüm vasitədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən "Çin və Qlobal İdarəetmə Təşəbbüsü" adlı paneldə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Orta Dəhliz Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazı birləşdirir: "Orta Dəhliz yalnız Çinlə Türkiyə və Avropa arasında, eləcə də əks istiqamətdə malların ticarəti və tranziti üçün vacib deyil. Bu marşrut daha da önəmlisi regionun iqtisadi, ticarət və investisiya inteqrasiyasının gücləndirilməsi üçün mühüm vasitə kimi istifadə olunur".
Nazir həmçinin bildirib ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquqla ayaqlaşmağın əhəmiyyətini yaxşı bilir: "Biz düzgün və müvafiq alətlərdən istifadə edərək iqtisadi ticarəti regionda da artırmalıyıq. Regionda baş verən hadisələr göstərir ki, beynəlxalq münasibətlər transformativ mərhələdədir".