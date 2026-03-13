Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Джаббаров: Средний коридор является важным инструментом укрепления региональной интеграции

    Бизнес
    • 13 марта, 2026
    • 10:29
    Джаббаров: Средний коридор является важным инструментом укрепления региональной интеграции

    Средний коридор является важным инструментом укрепления экономической, торговой и инвестиционной интеграции региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на панели "Китай и инициатива глобального управления", проведенной в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, Средний коридор, соединяющий Центральную Азию с Южным Кавказом, имеет важное значение для торговли и транзита товаров между Китаем, Турцией и Европой в обоих направлениях.

    "Что еще более важно, этот маршрут используется как важный инструмент укрепления экономической, торговой и инвестиционной интеграции региона", - сказал Джаббаров.

    Министр также отметил, что Азербайджан хорошо осознает важность соблюдения международного права.

    "Мы должны, используя правильные и соответствующие инструменты, наращивать экономическое сотрудничество и торговлю в регионе. События, происходящие в регионе, показывают, что международные отношения находятся на этапе трансформации", - подчеркнул он.

    Микаил Джаббаров Средний коридор Глобальный Бакинский форум
    Mikayıl Cabbarov: "Orta Dəhliz regional inteqrasiyanı gücləndirməkdə mühüm vasitədir"
    Mikayil Jabbarov: Middle Corridor is important for boosting regional integration
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Финансы
    11:27

    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн

    Бизнес
    11:27
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Внешняя политика
    11:24

    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    Внутренняя политика
    11:22

    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Энергетика
    11:20

    Внешний долг банков Азербайджана в 2025 году вырос в 1,5 раза

    Финансы
    11:16

    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Милли Меджлис
    11:13

    Доходы Бакинского морского порта увеличились на 10% в 2025г

    Инфраструктура
    11:13

    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    Лента новостей