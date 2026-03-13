Джаббаров: Средний коридор является важным инструментом укрепления региональной интеграции

Средний коридор является важным инструментом укрепления экономической, торговой и инвестиционной интеграции региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на панели "Китай и инициатива глобального управления", проведенной в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, Средний коридор, соединяющий Центральную Азию с Южным Кавказом, имеет важное значение для торговли и транзита товаров между Китаем, Турцией и Европой в обоих направлениях.

"Что еще более важно, этот маршрут используется как важный инструмент укрепления экономической, торговой и инвестиционной интеграции региона", - сказал Джаббаров.

Министр также отметил, что Азербайджан хорошо осознает важность соблюдения международного права.

"Мы должны, используя правильные и соответствующие инструменты, наращивать экономическое сотрудничество и торговлю в регионе. События, происходящие в регионе, показывают, что международные отношения находятся на этапе трансформации", - подчеркнул он.