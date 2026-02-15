İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: Londonun şimalında qızılca xəstəliyi yayılıb

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 16:35
    KİV: Londonun şimalında qızılca xəstəliyi yayılıb

    Londonun yeddi məktəbində və bir uşaq bağçasında 60-dan çox qızılca xəstəliyi halı aşkar edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumat "The Sunday Times" qəzetində dərc olunub.

    Məlumata görə, epidemiya Londonun şimalındakı Enfild rayonunda qeydə alınıb.

    34 nəfərdə qızılca laboratoriya yolu ilə təsdiqlənib, bəzi hallarda uşaqların xəstəxanaya yerləşdirilməsinə ehtiyac yaranıb. Həkimlər belə vəziyyəti Londonda qızılca, parotit və məxmərəkdən qoruyan vaksinasiya səviyyəsinin aşağı olması ilə izah edirlər. Qəzet bunun səbəblərindən biri kimi COVID-19 pandemiyasından sonra insanların peyvəndlərin effektivliyinə inanmamasını göstərib.

    Yanvar ayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Böyük Britaniyanı qızılcanı aradan qaldırmış ölkə statusundan məhrum edib.

    Nəşr qeyd edib ki, sanitar orqanlar dünyanın ən yoluxucu xəstəliklərindən birinin yayılmasını maksimum dərəcədə azaltmaq üçün səy göstərirlər. Birləşmiş Krallığın Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyinin qiymətləndirmələrinə görə, Londonda qızılca epidemiyası 40 mindən 160 min nəfərə qədər insanı əhatə edə bilər.

    "The Sunday Times" bildirib ki, İngiltərədə uşaq vaksinasiyası səviyyəsi son on ilin ən aşağı səviyyəsindədir.

    ÜST London qızılca vaksinasiya
    СМИ: На севере Лондона произошла вспышка кори

    Son xəbərlər

    17:20

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Serbiya iqtisadiyyat və sənaye sahəsində mühüm layihələr həyata keçirir

    Xarici siyasət
    17:13

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verdik"

    Futbol
    17:08

    Polşa Prezidenti ölkənin nüvə silahı əldə etmək istəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:05

    Elektromobil istehsalından imtina dünya avtomobil sənayesinə 65 milyard dollara başa gəlib

    Sənaye
    16:57

    Mozambikdə "Gezani" siklonu dörd nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    16:46

    Belqradda Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası başlayıb

    Xarici siyasət
    16:42
    Video

    "Haber Global": İlham Əliyevin Kallasla görüşündə Aİ ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    16:39

    Sumqayıtda 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    16:35

    KİV: Londonun şimalında qızılca xəstəliyi yayılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti