СМИ: На севере Лондона произошла вспышка кори

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 15:37
    Более 60 предполагаемых случаев заболевания корью выявлено в семи школах и одном детском саду британской столицы.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Times.

    Согласно информации, вспышка зафиксирована в боро Энфилд на севере Лондона.

    В 34 случаях корь была подтверждена лабораторно, в некоторых случаях детям понадобилась госпитализация. Врачи объясняют подобную ситуацию низким уровнем вакцинации в Лондоне при помощи комбинированной вакцины КПК, защищающей от кори, паротита и краснухи - одним из самых низких в стране. Одной из причин этого газета называет сомнения, которые население испытывает по поводу эффективности вакцин после пандемии COVID-19.

    В январе Всемирная организация здравоохранения лишила Великобританию статуса страны, ликвидировавшей корь.

    Издание отмечает, что санитарные власти прилагают усилия, чтобы максимально сократить распространение одного из самых заразных заболеваний мира. По оценкам Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, вспышка кори в Лондоне может затронуть от 40 тыс. до 160 тыс. человек.

    Уровень детской вакцинации в Англии, отмечает The Sunday Times, упал до самого низкого за десять лет. Это включает в себя прививки от кори и коклюша. Издание сообщает, что в 2024 году в стране было зафиксировано почти 15 тыс. случаев коклюша, 11 новорожденных умерли.

