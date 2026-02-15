İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 15 fevral, 2026
    • 16:21
    Neftçi Premyer Liqada ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb

    "Neftçi" Misli Premyer Liqasında ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Yuri Vernidubun baş məşqçisi olduğu kollektiv XX turda "Kəpəz"lə üz-üzə gəlib.

    "Ağ-qaralar" Yevlax şəhər stadionunda keçirilən qarşılaşmada 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Bakı klubunun heyətində 27 və 38-ci dəqiqələrdə Bassala Sambu, 40-cı dəqiqədə Emin Mahmudov fərqlənib. Gəncə təmsilçisində Rauf Hüseynli 35-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib, Məqsəd İsayev 72-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydanda qovulub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 30-a çatdıran "Neftçi" 5-ci pillədə qərarlaşıb. Bakılılar əvvəlki turlarda "Qəbələ" (1:0) və "Araz-Naxçıvan"ı (4:0) üstələyib. "Kəpəz" isə 13 xalla 11-ci sıradadır.

    Günün ikinci matçında "Sumqayıt" səfərdə "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 16-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Qarabağ" "İmişli"ni, "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Neftçidən qələbə Kəpəz - Neftçi oyunu Misli Premyer Liqası XX tur Futbol xəbərləri
    Бакинский "Нефтчи" одержал третью подряд победу в Премьер-лиге

    Son xəbərlər

    17:20

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Serbiya iqtisadiyyat və sənaye sahəsində mühüm layihələr həyata keçirir

    Xarici siyasət
    17:13

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verdik"

    Futbol
    17:08

    Polşa Prezidenti ölkənin nüvə silahı əldə etmək istəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:05

    Elektromobil istehsalından imtina dünya avtomobil sənayesinə 65 milyard dollara başa gəlib

    Sənaye
    16:57

    Mozambikdə "Gezani" siklonu dörd nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    16:46

    Belqradda Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası başlayıb

    Xarici siyasət
    16:42
    Video

    "Haber Global": İlham Əliyevin Kallasla görüşündə Aİ ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    16:39

    Sumqayıtda 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    16:35

    KİV: Londonun şimalında qızılca xəstəliyi yayılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti