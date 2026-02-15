"Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb
"Neftçi" Misli Premyer Liqasında ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Yuri Vernidubun baş məşqçisi olduğu kollektiv XX turda "Kəpəz"lə üz-üzə gəlib.
"Ağ-qaralar" Yevlax şəhər stadionunda keçirilən qarşılaşmada 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Bakı klubunun heyətində 27 və 38-ci dəqiqələrdə Bassala Sambu, 40-cı dəqiqədə Emin Mahmudov fərqlənib. Gəncə təmsilçisində Rauf Hüseynli 35-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib, Məqsəd İsayev 72-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydanda qovulub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 30-a çatdıran "Neftçi" 5-ci pillədə qərarlaşıb. Bakılılar əvvəlki turlarda "Qəbələ" (1:0) və "Araz-Naxçıvan"ı (4:0) üstələyib. "Kəpəz" isə 13 xalla 11-ci sıradadır.
Günün ikinci matçında "Sumqayıt" səfərdə "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, tura fevralın 16-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Qarabağ" "İmişli"ni, "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.